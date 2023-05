La Lega antivivisezione Leal, sulla scorta della perizia veterinaria forense fatta sull’orsa Jj4, accusata di aver ucciso Andrea Papi nei boschi del Trentino, potrebbe scagionare l’animale: “rilevate lesioni da penetrazione di coppia di canini di un orso maschio adulto“.

“Jj4 è innocente”: perizia veterinaria forense scagiona l’orsa accusata della morte di Andrea Papi

Leal sostiene infatti che: “i medici hanno rilevato lesioni identificabili come da penetrazione di coppia di canini di un orso maschio adulto“. Dunque l’orsa Jj4, al centro del dibattito da settimane per la sua presunta colpevolezza nell’uccisione del runner, potrebbe essere scagionata.

“Le evidenze riscontrate non consentono di classificare l’azione lesiva né come un attacco deliberato né come una predazione“, sottolineano dalla Lega antivivisezione, chiedendo l’immediata liberazione dell’orsa.

A rendere noto il documento è Aurora Loprete, rappresentante legale della Lega antivivisezione Leal, che rappresenterebbe la prova chiave che testimonierebbe come non sia stata Jj4 ad aggredire il runner nei boschi del Trentino sopra Caldes lo scorso 5 aprile.

“La perizia sulla dentatura dell’animale, che per la medicina veterinaria forense ha lo stesso valore delle impronte digitali umane, smentisce le menzogne raccontate da Fugatti” aggiunge l’associazione ambientalista.

La prova chiave sarebbe nei morsi individuati, la cui dentatura porterebbe ad una specie maschile: “Le femmine di orso presentano infatti misure inferiori rispetto ai maschi“. Il caso della morte di Andrea Papi, e della reclusione dell’orsa Jj4, potrebbe giungere ad un punto di svolta.