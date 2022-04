Morte Catherine Spaak: le prime reazioni e il cordoglio sui social

Catherine Spaak è morta in una clinica di Roma all'età di 77 anni. Molti personaggi hanno voluto ricordarla, come messaggi di cordoglio sui social.

Catherine Spaak è morta all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia.

Secondo quanto si apprende dalla stampa, la donna era ricoverata da tempo in una clinica di Roma, dove si è spenta. Era nata in Francia da una famiglia belga e aveva portato avanti una carriera di grande successo. Due anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale, ma si era ripresa molto bene, tanto da raccontare lei stessa quello che ha vissuto in televisione, mostrandosi molto combattiva. Nella sua lunga carriera ha lavorato anche in televisione, al timone di Harem, su Rai 3, per 15 anni e come prima conduttrice di Forum.

Negli ultimi anni ha partecipato anche a “Ballando con le stelle” e “L’Isola dei Famosi“. In Italia l’attrice ha conosciuto il successo tra gli anni ’60 e ’70, recitando in diversi film, come “La Voglia Matta” e “Il Sorpasso”. L’attrice si era sposata quattro volte.

I messaggi di cordoglio sui social

Il primo a commentare la morte di Catherine Spaak è stato Dario Franceschini, il ministro della Cultura, che ha voluto ricordarla come “un’artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata“.

Barbara D’Urso ha parlato di lei come una “Donna straordinaria, attrice ineguagliabile. L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità. Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre“. Anche Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordarla, semplicemente scrivendo “non hai bisogno di parole…Ciao Catherine“. Dopo l’annuncio della sua morte, anche Eleonora Daniele ha voluto esprimere il suo dolore. “Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza, sempre con grande discrezione, eri una donna con un cuore immenso e una classe innata” ha scritto la conduttrice, addolorata per non essere riuscita a salutarla.

“Sono sconvolta per averti perso così, senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità. Ciao Catherine” ha aggiunto.