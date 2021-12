Morte Davide Giri, distrutta la fidanzata Ana: ‘”Facevamo progetti per una vita insieme”

Morte Davide Giri, la fidanzata: "Avevamo una lunga storia".

Dopo la morte di Davide Giri, la fidanzata del ricercatore italiano assassinato a New York, Ana Gonzalez, ha rilasciato alcune dichiarazioni al New York Post. La ragazza, di professione designer, ha dichiarato: “Avevamo una lunga storia e avevamo progetti per una vita insieme subito dopo la fine del suo dottorato di ricerca all’inizio del prossimo anno.

Morte Davide Giri: chi era il ricercatore italiano

Il piemontese Davide Giri aveva solo 30 anni. Lavorava come ricercatore presso la celebre Columbian University. È stato ucciso a coltellate a New York. Il suo assassino sarebbe legato a una gang locale conosciuta come Every Body Killer.

Morte Davide Giri, Ana: “Una persona gentile”

Ana Gonzalez ha ricordato il fidanzato Davide Giri con queste parole: “Era una persona gentile e amorevole, stiamo insieme”.

A causa della forte tristezza per il perduto amore, la giovane non è riuscita ad aggiungere altro. Al suo intervistatore ha infine detto: “Come puoi capire, non ho voglia di parlarne in questo momento”.

Morte Davide Giri: la veglia dei suoi colleghi e studenti

Durante la notte, docenti e studenti della Columbian University si sono riuniti per onorare la memoria di Davide Giri. La veglia è stata caratterizzata dall’illuminazione di decine di fiaccole da parte dei presenti e si è tenuta sia nella cappella dell’università che all’ingresso dell’ateneo.