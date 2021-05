Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico sportivo Giorgio Galanti

Novità sulle indagini per la morte di Davide Astori. Il medico sportivo Giorgio Galanti è stato condannato ad un anno di reclusione.

Sono trascorsi tre anni dall’inizio delle indagini per la morte di Davide Astori. Giorgio Galanti, consulente sportivo della Fiorentina, è stato condannato ad un anno di reclusione. Secondo la Procura il calciatore poteva essere salvato.

Morte di Davide Astori: condannato Giorgio Galanti

Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita il 4 marzo 2018 in una stanza di un hotel di Udine, dove era in ritiro con la squadra prima della partita con l’Udinese. Probabilmente poteva essere salvato e per la sua morte è stato trovato un colpevole. Dopo tre anni di indagini il medico sportivo Giorgio Galanti, ex direttore del Centro di medicina dello sport dell’azienda universitaria di Careggi, è stato condannato ad un anno di reclusione.

Dovrà, inoltre, pagare un milione di euro di provvisionali a favore di Francesca Fioretti, compagna del calciatore, e della figlia Vittoria. Il pm Antonino Nastasi, al termine della requisitoria, aveva chiesto una condanna ad 1 anno e mezzo.

Morte di Davide Astori: la diagnosi che poteva salvarlo

Davide Astori, secondo la procura di Firenze, sarebbe morto per la mancata diagnosi di una patologia, la cardiomiopatia aritmogena ventricolare. Il pm Antonino Nastasi aveva ipotizzato la violazione di protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico, perché con la diagnosi di questa patologia non avrebbe potuto portare avanti la carriera da calciatore.

I certificati di idoneità, secondo una consulenza tecnica effettuata da periti incaricati dalla procura, “vennero rilasciati nonostante fossero emerse, nelle rispettive prove da sforzo, aritmie cardiache che avrebbero dovuto indurre i medici a effettuare accertamenti diagnostici più approfonditi al fine di escludere una cardiopatia organica o una sindrome aritmogena“.

Morte di Davide Astori: le parole dell’avvocato di Galanti

Se la patologia fosse stata diagnosticata in tempo, Davide Astori poteva essere salvato. La tesi della difesa, sostenuta dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è un po’ diversa. Il legale ha sempre negato ogni responsabilità del medico e nella perizia dei suoi periti è stato sottolineato il comportamento corretto di Galanti. “Sono stupito, aspettiamo le motivazioni e poi impugneremo la sentenza” ha commentato l’avvocato. “Dalle carte processuali secondo me la responsabilità di Galanti non emergeva, e neppure dagli esiti della perizia” ha continuato il legale. “La Fiorentina non può che prendere atto della decisione del giudice che ha riconosciuto la responsabilità del professor Galanti” ha sottolineato l’avvocato Nino D’Avirro, legale della società.