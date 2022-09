Morte Elisabetta II, al capezzale della regina c’erano solo i due figli maggiori: perché

Quando la Regina Elisbetta II ha esalato l'ultimo respiro, solo i due figli maggiori erano presenti al capezzale. Ecco perché.

La morte della Regina Elisabetta, ha lasciato in queste ultime ore un enorme vuoto nel Regno Unito. Al capezzale dell’amata sovrana, in quelli che sono stati gli ultimi suoi momenti in vita, erano presenti solo i due figli maggiori ossia Carlo, l’attuale Re Carlo III e la Principessa Anna.

Mancavano all’appello i figli minori Andrea ed Edoardo così come l’erede al trono, il Principe William.

Morte Elisabetta II, perché solo due figli si trovavano al suo capezzale

Stando a quanto hanno spiegato i media britannici, né i due figli minori, né William avrebbero fatto in tempo a vedere la sovrana in vita. In particolare Carlo che aveva raggiunto la madre in elicottero, si trovava già Scozia.

Anche Anna ha raggiunto il capezzale poco dopo.

Per ciò che riguarda Andrea ed Edoardo, anche questi ultimi hanno preso un elicottero privato. Con loro anche William. La moglie Kate, come è noto, non era presente.

Nemmeno Harry ha fatto in tempo

Una morte arrivata all’improvviso quella della regina e che ha preso in contropiede anche il secondogenito di Carlo e Diana, Harry. Partito senza la consorte al suo seguito proprio come il fratello William, anche lui purtroppo non ha fatto in tempo a salutare la nonna.

Un dolore troppo grande e difficile da superare e vissuto in un momento in cui il mondo stava piangendo per la scomparsa della regina.