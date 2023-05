Morte Emily Vegliante: lutto a Solopaca per la scomparsa della carabiniera 23enne

Tutta la comunità di Solopaca è in lutto per la scomparsa di Emily Vagliante, la carabiniera morta in un incidente stradale a Cento, ma che era originaria della provincia di Benevento.

Emily Vegliante muore a 23 anni: la dinamica dell’incidente

La 23enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto tra le strade di Cento. La carabiniera era seduta sul posto del passeggero di un’auto che stava viaggiando in Via Modena, quando all’improvviso si è trovata coinvolta in un pericoloso frontale. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare: Emily è morta sul colpo. La carabiniera lascia un bimbo di 3 anni. Ferito il 30enne che era alla guida dell’auto su cui si trovava la Vegliante e il conducente dell’altro veicolo.

Il lutto di Solopaca per la scomparsa della carabiniera

Solopaca si stringe attorno alla famiglia della sua concittadina scomparsa; il sindaco Pompilio Forgione ha scritto un pensiero per la carabiniera: “Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore delle famiglie Vegliante e Tammaro per la tragica perdita della cara Emily.” La ragazza prestava da tempo servizio in Emilia Romagna e in particolare a San Giovanni in Persiceto, nelle vicinanze di Bologna.