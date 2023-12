Sin da quando sua madre Fiorenza Rancilio era stata trovata morta in casa, il 35enne Guido Pozzolini Gobbi Rancilio è diventato il primo sospettato dell’omicidio. L’uomo, che ha riconosciuti problemi psichiatrici, deve essere interrogato nella giornata di oggi: al momento si trova ancora in ospedale in stato confusionale.

Caso Rancilio, oggi linterrogatorio del figlio: le indagini

Due giorni fa, il pm Ilaria Perinu ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per Guido Pozzolini Gobbi Rancilio. Il figlio di Fiorenza è accusato di aver ucciso sua madre nel loro appartamento di Milano. Da quando il cadavere della 73enne è stato ritrovato, Guido è stato mandato in ospedale a causa dello stato confusionale in cui si trovava perché sotto effetto di ansiolitici antidepressivi.

Caso Rancilio, oggi linterrogatorio del figlio: il ricovero

“Mi sentivo giù, a terra” – ripete Guido, quando gli viene chiesto il motivo dell’assunzione di questi farmaci. C’è attesa per capire se l’interrogatorio di oggi potrà effettivamente essere svolto e se Guido riuscirà a sostenerlo, mentre non è da escludere una consulenza sul suo stato di salute mentale e sulla sua imputabilità. Nel frattempo, nella giornata di ieri è stata svolta l’autopsia sul cadavere di Fiorenza.