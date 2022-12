Franco Frattini, due volte ministro degli Esteri durante il governo Berlusconi, ci ha lasciati nella serata di ieri, 24 dicembre 2022.

Il politico, scomparso all’età di 65 anni, era ricoverato da diverso tempo in ospedale dopo essere stato colpito da un tumore. Frattini aveva ricevuto l’ultimo incarico della sua carriera alla presidenza del consiglio di Stato lo scorso 14 gennaio, subito prima di doversi ritirare per prendersi cura della sua salute.

Sconcerto e dolore da parte delle forze politiche, tanto di destra come di destra, compreso ovviamente Silvio Berlusconi che per tanti anni l’aveva avuto al suo fianco.

A poche ore dalla scomparsa, a proposito, il Cavaliere ha tenuto a dedicare al compianto collega un toccante messaggio social.

Proprio mentre milioni di italiani festeggiavano la Vigilia con il tradizionale Cenone, il mondo della politica veniva sconvolto da questa pessima notizia. Silvio Berlusconi, subito dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa dell’amico e collega, ha messo mano ai suoi profili social per un’accorata dedica, che potete recuperare qui sotto:

Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari.