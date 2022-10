Morte Franco Gatti, il ricordo commosso di Marina Occhiena

Roma, 18 ott. (askanews) – Marina Occhiena è intervenuta questa mattina a Storie Italiane su RAI1, con un ricordo commosso di Franco Gatti, dopo l annuncio in diretta della scomparsa dello storico componente dei Ricchi e Poveri. “Non ci voleva proprio”, ha sussurrato la Occhiena in collegamento telefonico, “Mi porterò dentro per sempre il video messaggio che mi ha mandato qualche settimana fa proprio alla vostra trasmissione. Lui non stava bene, lo aveva dichiarato, e avrebbe anche potuto non farlo e invece lui Gliene sarò per sempre grata”.

“È stato un grande regalo”, ha continuato la cantante, “Ieri sono andata a trovarlo e abbracciarlo, gli volevo tanto bene e mi ha aiutata tanto, mi è stato vicino”.

“Per fortuna siamo riusciti a fare la reunion, lui voleva rivedere il gruppo riunito prima che succedesse qualcosa”, ha dichiarato Marina Occhiena, “E’ stata una cosa bellissima, un grande dono anche per i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo. Non so cosa dire, sono affranta, dopo Ballando con le stelle, nel settembre del 2020, non ci siamo più visti tutti insieme perché non si poteva.

Il Covid ci ha portato via due anni e all’età di Franco non sono pochi”, ha proseguito, “Non stava tanto bene, poi si è aggravata la situazione, è peggiorata. Noi poi ci siamo visti così, personalmente, solo per la voglia di vederci, ma lavorare insieme non è stato possibile. Peccato davvero”, ha concluso.

“Noi lo abbiamo sentito solo qualche giorno fa, in occasione di uno spazio, di una bella intervista con Marina Occhiena”, ha spiegato Eleonora Daniele. “Gli avevamo chiesto di venire in studio e ci teneva tantissimo ad esserci, ma stava male e non ce la faceva, ma non avrei mai pensato di dover dare questa notizia. Franco era una persona speciale, un amico che ha passato tanti dolori e ha provato ad affrontarli”, ha detto la conduttrice. E proprio la dedica all’amica e collega Marina Occhiena è stata l’ultima apparizione in video del popolare cantante. “Mi dispiace non essere lì di persona, ma ho qualche problema, non grave, però qualche problema c’è. So che c’è la mia amica e collega Marina, alla quale voglio dare un grande abbraccio. Abbiamo fatto quel Sanremo meraviglioso insieme, e adesso siamo un po’ ognuno per conto suo, però c’è sempre il bene, c’è sempre la voglia di incontrarci, c’è sempre la voglia di un domani e di un futuro anche se non siamo più dei pivellini”, aveva dichiarato Gatti. Le immagini su Raiplay.it