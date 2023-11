Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che Simonetta Matone, ex magistrato e deputata della Lega, ha rilasciato a ‘Domenica In‘ parlando dell’atroce femminicidio di Giulia Cecchettin. La Matone ha raccontato le sue esperienze lavorative quando ha avuto a che fare con casi simili: “I maltrattamenti familiari sono una catena di Sant’Antonio“.

Morte Giulia Cecchettin, il commento di Simonetta Matone

Le parole di Simonetta Matone sul caso Giulia Cecchettin fanno inevitabilmente discutere perché la deputata della Lega ha parlato dei casi di femminicidio in Italia facendo riferimento ad una particolare figura: la mamma del killer. “Nella mia carriera, purtroppo, ne ho viste di situazioni simili, e sono uomini italici, figli di donne tipicamente italiche. Sono atteggiamenti che tendono a perpetrarsi. Cosa voglio dire. Sono archetipi che si perpetrano attraverso l’educazione, l’esempio, il perdonargliele tutte, il pensare che questa ossessione sia amore” – afferma Simonetta Matone. “Io non voglio crocifiggere questa povera donna che sarà distrutta, però il problema è quello. Io non ho mai incontrato dei soggetti gravemente maltrattati, gravemente disturbati che avessero però delle mamme normali. Non ne avevano. Vuol dire prendere le botte dal padre e non reagire, fare vivere il figlio in un clima di terrore e violenza e fargli credere che tutto questo è normale, non ribellarsi mai, subire ricatti di tutti i generi e imporre questo modello familiare al proprio figlio che lo perpetrerà. Perché i maltrattamenti familiari sono una catena di Sant’Antonio“ – spiega l’ex magistrato.