Chi è Alessandro Impagnatiello: l'uomo che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano

Alessandro Impagnatiello ha confessato nella notte di aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano: l'uomo lavorava come barman in hotel di lusso

È stato lo stesso Alessandro Impagnatiello ad ammetere di fronte alle autorità di aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano. La 29enne, che era incinta di 7 mesi, aveva scoperto che il fidanzato la tradiva e che anche l’amante era rimasta incinta.

Chi è Alessandro Impagnatiello: il barman ha confessato l’omicidio di Giulia Tramontano

È un volto abbastanza noto, in ambienti milanesi, quello del 30enne Alessandro Impagnatiello. L’uomo lavorava come barman in hotel di lusso nel capoluogo lombardo, ma aveva gestito in passato i bar di locali come il Four Seasons e l’Armani Bamboo Bar. Alessandro aveva avuto un’altra importante relazione in passato con una donna che era diventata la madre di suo figlio, un bambino che oggi ha sei anni. Si era fidanzato successivamente con Giulia Tramontano e tra loro sembrava che andasse tutto bene, tanto che anche la 29enne era rimasta incinta. La coppia viveva in un appartamento di Senago, la città dove è stato ritrovato il corpo della ragazza di origini napoletane.

La vita parallela di Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello, però, conduceva una vita parallela. Da tempo, infatti, il barman aveva un’amante e anche lei era rimasta incinta, seppur avesse deciso in tempi non sospetti di interrompere la gravidanza. Gulia aveva scoperto tutto e, da quello che è emerso, aveva chiesto un incontro chiarificatore con i due amanti. Poi la denuncia della scomparsa della 29enne, fatta ai carabinieri proprio da Impagnatiello, e la prima ipotesi: allontanamento volontario. Qualcosa non torna, però, nella vicenda; ci sono troppe incongruenze negli orari e nel filo logico della storia raccontata dal barman. Infine, Alessandro ammette l’omicidio.