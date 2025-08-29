Morte in carcere di Danilo Riahi: le domande dei manifestanti

La morte di Danilo Riahi in carcere ha sollevato interrogativi e proteste. La comunità chiede risposte chiare sulle circostanze della sua tragica fine.

Danilo Riahi, un ragazzo di soli 17 anni, è tragicamente deceduto in carcere quattro giorni dopo il suo arresto a Vicenza. La polizia ha utilizzato un taser mentre tentava di fuggire. La versione ufficiale parla di un tentato suicidio, ma sono molte le domande che emergono dalla comunità e dagli attivisti, i quali richiedono chiarezza sulla gestione di questa drammatica situazione.

Oggi, alle 19, è previsto un presidio presso il carcere minorile di Treviso, dove i manifestanti chiedono verità e giustizia per Danilo.

Il contesto dell’arresto

Danilo, originario di un paese del Mediterraneo, era arrivato in Italia l’anno scorso. Dopo diversi tentativi di furto, il suo arresto è avvenuto il 9 agosto a Vicenza. Stando alle autorità, si trovava in uno stato di evidente agitazione. Gli agenti hanno quindi ritenuto necessario l’uso del taser per immobilizzarlo, portandolo poi al carcere minorile di Treviso invece di trasferirlo in ospedale per ricevere le cure adeguate. Ma ci si chiede: perché non è stato portato subito in un luogo idoneo per la sua situazione?

La situazione è diventata critica quando, il 13 agosto, Danilo è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello dopo un tentativo di suicidio. Mentre il questore di Vicenza lodava il lavoro delle forze dell’ordine, la comunità iniziava a interrogarsi su come fosse potuto accadere un dramma simile. Le domande si moltiplicano: perché non è stata prestata attenzione alla sua condizione subito dopo l’arresto? È stato controllato adeguatamente dopo l’uso del taser? Questi interrogativi meritano risposte.

Le richieste della comunità

Il Collettivo Rotte Balcaniche e altri centri sociali hanno organizzato un presidio per chiedere chiarezza sulla morte di Danilo. I manifestanti enfatizzano la necessità di responsabilità da parte delle autorità: “Vogliamo sapere esattamente che cosa è successo al momento dell’arresto e dopo,” affermano con determinazione. “Un ragazzo di diciassette anni non dovrebbe morire sotto la custodia dello Stato”.

Le domande sono numerose e urgenti: per quanto tempo Danilo è rimasto senza sorveglianza mentre tentava il suicidio? Quali misure erano state adottate per garantire la sua sicurezza? Ogni arresto comporta delle responsabilità e le forze dell’ordine devono rendere conto delle proprie azioni e decisioni.

Le linee guida sul taser e le responsabilità delle forze dell’ordine

Secondo le linee guida sull’uso del taser, ogni volta che il dispositivo viene utilizzato, il soggetto deve rimanere sotto il controllo degli agenti di polizia e deve essere assistito da personale sanitario. In caso di rischio di suicidio, è fondamentale che il detenuto sia sottoposto a vigilanza e controlli regolari. Ma cosa è accaduto in questo caso?

La morte di Danilo Riahi ha sollevato interrogativi non solo sulla gestione del suo arresto, ma anche su come le forze dell’ordine operano in situazioni di emergenza. La comunità chiede che venga fatta chiarezza su un caso che ha scosso profondamente la società. La responsabilità non può essere ignorata: chi ha avuto un ruolo in questa vicenda deve assumersene le conseguenze.

La mobilitazione di oggi non è solo un grido di giustizia per Danilo, ma anche un richiamo alla riflessione su come trattiamo i giovani in difficoltà e su come le autorità gestiscono situazioni critiche. La speranza è che la morte di Danilo non sia stata vana e che si possa finalmente arrivare a una maggiore consapevolezza e responsabilità.