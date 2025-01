Morte Jean Marie le Pen, a Marsiglia e Parigi si fa festa in strada

Morte Jean Marie le Pen, a Marsiglia e Parigi si fa festa in strada

Marsiglia, 7 gen. (askanews) – Alcune centinaia di persone sono scese in strada a Marsiglia a festeggiare la morte di Jean Marie Le Pen, leader storico della destra francese e fondatore del Front National morto a 96 anni. “Misogino, razzista, negazionista, antisemita” spiega una giovane studentessa di Scienze Politiche, Louise Delporte: “bisogna festeggiare quando muoiono personaggi così odiosi”. Qualcuno scandisce in italiano “siamo tutti antifascisti”.

Molto più numerosi coloro che sono scesi in strada a brindare a Parigi in Piazza della Repubblica per un “aperitivo gigante”; un cartello dice “lo sporco razzista è morto” e dall’altra parte, “che bella giornata”.