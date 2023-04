Morte Julia Ituma, la mamma: "Non credo al suicidio"

La pallavolista Julia Ituma è morta nella giornata di ieri a Istanbul: il suo corpo è stato ritrovato ormai privo di vita di fronte all’albergo dove si trovava in ritiro con la sua squadra in occasione della semifinale di Champions League.

Julia Ituma, la mamma non crede nel suicidio: “Era una ragazza forte”

Elizabeth, la mamma di Julia Ituma è arrivata in Turchia e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla morte della figlia. La 18enne è caduta dal sesto piano dell’albergo, ma la madre non crede all’ipotesi di suicidio. La donna ha spiegato di aver sentito sua figlia al telefono poco dopo la partita, e ha riportato la conversazine che ha avuto con lei: “Mi ha detto: mamma, abbiamo perso. Io ho fatto due punti, ma la squadra ha fatto schifo. Julia era forte, come sempre. Era una ragazza molto forte, e non solo in campo. A 17 anni era in Serie A, quante sue compagne sono ancora in C. Aveva il successo nelle mani…”

Proseguono le indagini

Nel frattempo, però, proseguono le indagini della polizia turca. Nelle scorse ore ha iniziato a circolare un video in cui si vede la ragazza camminare da sola nei corridoi dell’hotel a tarda notte, con il cellulare stretto in mano. Prorpio l’analisi del telefono (registro delle telefonate e chat) di Julia potrebbe svelare qualcosa in più sulla morte della ragazza.