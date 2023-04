Morte Julia Ituma, la polizia di Istanbul ha sequestrato il cellulare della pallavolista

La polizia di Istanbul ha dato inizio alle indagini sulla morte di Julia Ituma: in questo contesto, ha sequestrato il cellulare della pallavolista.

La polizia ha sequestrato il cellulare di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni che è stata trovata senza vita all’esterno di un hotel di Istanbul dopo essere precipitata dal sesto piano della struttura.

A quanto si apprende, è stato girato un video che ritrae la pallavolista vagare in uno dei corridoi della struttura alberghiera a tarda notte. Sarebbero queste le ultime immagini che ritraggono Ituma ancora viva, prima della caduta dal sesto piano. Il cellulare, usato anche in camera, probabilmente contiene degli elementi che contribuiranno a dare una spiegazione alla tragica morte dell’atleta che, solo poche ore prima del decesso, aveva giocato con l’Igor Novara nei quarti di finale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul.

In attesa di scoprire cosa rivelerà il cellulare della giovane promessa del volley, la famiglia della 18enne e le sue compagne di squadra, insieme al mondo della pallavolo e dello sport italiano, sono straziati dal dolore.

I video acquisiti dalle forze dell’ordine turche

Dopo la morte di Ituma, la polizia di Istanbul ha prontamente avviato le indagini e, oltre a porre sotto sequestro il cellulare della ragazza, ha disposto l’esame autoptico sulla salma.

Gli inquirenti hanno acquisito anche il video diffuso dai media turchi in cui la 18enne vaga in uno dei corridoi dell’hotel, fa una telefonata, si siede a terra e, infine, rientra in camera poco prima della mezzanotte ora locale. Acquisiti anche i video registrati da altre telecamere istallate nella zona dell’hotel. Le immagini hanno confermato che l’atleta è caduta dall’alto, schiantandosi sulle tende esterne.