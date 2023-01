Morte Lady Diana, Harry voleva riaprire il caso: "Non ho le risposte"

Il principe Harry, in tutte le librerie con l’autobiografia Spare, ha confessato che avrebbe voluto riaprire il caso sulla morte della madre Lady Diana.

Il duca di Sussex non crede che il suo decesso sia stato una fatalità.

Mentre il suo libro Spare sta facendo discutere tutto il mondo, il principe Harry ha accettato di farsi intervistare da Anderson Cooper. Il marito di Meghan Markle ha parlato della morte di Lady Diana, svelando dettagli da pelle d’oca. Sia lui che il fratello William avrebbero voluto riaprire il caso perché il decesso della madre non li ha mai convinti fino in fondo.

Ha dichiarato:

“Per molto tempo, ho semplicemente rifiutato di accettare che lei fosse morta. In parte pensavo che facesse tutto parte di un piano . Poi però pensavo ‘lei non ci farebbe mai questo’. Pensavo che in realtà il suo piano era quello di sparire per un po’ di tempo. Mi dicevo che poi ci avrebbe chiamati e noi saremmo andati a raggiungerla. Ho pensato queste cose per molti anni. E anche William ne parlava con me. Lui aveva dei pensieri simili. Ogni tanto mi dicevo ‘forse questo è il giorno. Forse questo è il giorno in cui riapparirà'”.

Harry ha proseguito rivelando di aver voluto vedere tutte le prove della morte di Lady Diana. Ha raccontato:

Il principe è stato sul luogo dell’incidente mortale di sua madre perché voleva capire fino in fondo. Ad oggi, però, non ha ancora trovato le risposte che cercava.

Alla luce di ciò, Harry e il fratello potrebbero riaprire il caso sulla morte di Lady Diana? Il principe è stato vago:

“William e io abbiamo preso in considerazione la possibilità di riaprire l’inchiesta sulla ‘Principessa Diana’. Perché c’erano così tante lacune e così tanti buchi. Semplicemente tante cose non tornavano e non avevano senso. Se vorrei ancora farlo? Non so nemmeno se sia possibile. Quello che è certo è che non penso di avere le risposte di cui ho bisogno su quello che è successo davvero a mia madre. E non credo che le abbia neanche mio fratello. Non credo che il mondo lo le abbia”.