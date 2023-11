Non c’erano tracce di droghe nel sangue della star di Friends. Servirà più tempo per ulteriori accertamenti. La polizia, intanto, sta indagando anche per rapina e omicidio.

Morte Matthew Perry, test tossicologici negativi: polizia indaga anche per furto e omicidio

Matthew Perry non aveva nessuna traccia di droghe nel sangue. I risultati dei primi test tossicologici non hanno rilevato tracce di sostanze come Fentanyl o metanfetamine, ma sono in corso altre analisi per verificare la presenza di altre droghe illegali nel sangue e se i livelli di eventuali farmaci prescritti fossero arrivati ad un livello dannoso. Ci vorranno quattro o sei mesi prima di riuscire ad avere risposte più approfondite sullo stato fisico della star di Friends. In casa dell’attore, la polizia ha trovato vari farmaci nelle loro boccette, tra cui ansiolitici e anti-depressivi regolarmente prescritti con ricetta medica. Era presente anche una medicina usata per curare la bronchite cronica o l’enfisema e delle pillole per il cuore. Sui verbali risulta che la morte dell’attore sia avvenuta per “sospetto annegamento” e che non ci sono segni di violenza sul corpo, ma la Divisione Omicidi-Rapine della polizia di Los Angeles ha preso in carico il caso. La polizia ha deciso di indagare anche per furto e omicidio.

Morte Matthew Perry: il giallo sulle ultime ore

Matthew Perry “era già morto” quando sono arrivati i soccorritori, dopo che il suo assistente gli aveva tirato la testa fuori dall’acqua della vasca, cercando di salvarlo. L’attore aveva trascorso le sue ultime ore giocando a pickleball e quando era tornato a casa aveva chiesto al suo collaboratore di sbrigare qualche commissione. “Non era in acqua da molto” hanno dichiarato gli investigatori. Matthew Perry viveva da solo. I co-creatori di Friends, Marta Kauffman e David Crane, avevano parlato con lui due settimane prima e hanno dichiarato che stava bene e che stava vivendo un buon momento. L’attore aveva lottato contro la dipendenza da alcol e droghe e voleva aiutare le altre persone. Dopo essere tornato sobrio, negli ultimi anni aveva dedicato la sua vita ad aiutare gli altri a disintossicarsi, arrivando ad aprire la sua villa di Malibu ad altri uomini alle prese con dipendenze letali. Aveva mosso i primi passi per creare una “fondazione dedicata ad assistere tossicodipendenti“.