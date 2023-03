Morte Maurizio Costanzo, gli ultimi istanti: "Ha iniziato a recitare l'Ave Maria e poi ha detto..."

Giorgio Assumma, avvocato e amico di Maurizio Costanzo, ha svelato alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita del conduttore, scomparso il 24 febbraio scorso in una nota clinica romana dopo alcuni problemi di salute.

Maurizio Costanzo: la confessione di Giorgio Assumma

Maurizio Costanzo è scomparso in maniera improvvisa e inaspettata lo scorso 24 febbraio, dopo alcune complicazioni avute per dei banali problemi di salute. La famiglia del conduttore gli è rimasta accanto negli ultimi giorni prima della scomparsa e il suo amico Giorgio Assumma ha svelato per la prima volta un retroscena sugli ultimi istanti di vita del noto volto tv. “La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”, ha confessato il legale e amico di Costanzo, che ha anche manifestato la sua preoccupazione per la vedova del conduttore, Maria De Filippi.

Ad alcuni giorni dal suo grave lutto la conduttrice ha deciso di tornare a lavoro ma, secondo indiscrezioni, sarebbe ancora molto provata per la morte del marito. Giorgio Assumma ha fatto sapere che la conduttrice avrà bisogno della vicinanza di tutti i suoi amici per superare quello che senza dubbio è per lei uno dei momenti più difficili della sua vita.