Morte Michele Merlo, Federica Carta: “Spero soltanto che abbia trovato la sua pace”

e cantanti Federica Carta e MyDrama hanno deciso di ricordare l’amico e collega Michele Merlo, prematuramente scomparso per una leucemia fulminante.

La morte improvvisa e prematura di Michele Merlo ha sconvolto il mondo della musica italiana e l’opinione pubblica nazionale. In merito al drammatico evento, si sono recentemente espresse le due cantanti Federica Carta e AlessandraMartinelli, in arte MyDrama.

Morte Michele Merlo, l’intervista a Federica Carta e MyDrama

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Federica Carta e MyDrama hanno scelto di rivelare lo stato d’animo provato dopo aver appreso della drammatica morte dell’amico e collega Michele Merlo, avvenuta nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno.

Il ragazzo, deceduto a soli 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da una forma di leucemia fulminante, e la cantante Federica Carta hanno condiviso l’esperienza relativa alla partecipazione alla 16esima edizione di Amici, nel 2017.

Nel caso di MyDrama, invece, i due si erano conosciuti tramite Instagram: sul social, infatti, si erano scambiati alcuni messaggi.

Morte Michele Merlo, la commozione di Federica Carta

L’intervista di Federica Carta e MyDrama per Fanpage.it era stata organizzata per presentare il loro ultimo singolo, intitolato Tocca a me, incentrato sulla lotta all’omotransfobia e sulla necessità di creare una società regolata da una maggiore inclusione.

In questo contesto, tuttavia, le due artiste hanno deciso di ricordare il cantante Michele Merlo, in arte Mike Bird.

Federica Carta ha trascorso in compagnia del 28enne tragicamente scomparso i mesi più importanti delle loro vite, coincidenti con la partecipazione al talent show Amici. Anche per questo, la notizia della morte dell’ex compagno di classe ha sconvolto la ragazza che è riuscita a fatica a trattenere il dolore e le lacrime, limitandosi ad ammettere: “Più che altro non mi sento di dire molto, perché potrei scoppiare a piangere. Spero soltanto che abbia trovato la sua pace”.

Morte Michele Merlo, il ricordo di MyDrama

In soccorso di Federica Carta, è intervenuta MyDrama: l’artista, infatti, ha ricordato Michele Merlo raccontando il modo in cui si erano conosciuti e ribadendo la propria incredulità nell’apprendere la notizia della sua scomparsa.

MyDrama, quindi, ha spiegato: “Io l’ho conosciuto su Instagram e, al momento della notizia, è stato difficile realizzare la cosa perché era veramente giovane, soprattutto una cosa improvvisa – e ha aggiunto – cercheremo di stare vicino alle persone che gli sono più care”.

Infine, commentando la commozione della collega Federica Carta, Alessandra Martinelli ha ribadito: “È molto difficile come discorso, hanno condiviso una grossa esperienza come quella di Amici insieme. È difficile”.