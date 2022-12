Morte Mihajlovic, il messaggio di addio della famiglia: "Resterai sempre con noi"

Morte di Sinisa Mihajlovic, commuove il messaggio di addio della famiglia: “Resterai sempre con noi”.

Lo struggente commiato di quelli che sono stati lacerati più di tutti dalla scomparsa di Sinisa è stato diffuso poco fa, dopo che proprio i cari di Mihajlovic avevano annunciato la scomparsa dell’ex calciatore ed allenatore serbo, morto di leucemia a 53 ann.

Mihajlovic: “Resterai sempre con noi”

E quella morte è stata definita dai familiari di Sinisa “ingiusta e prematura”. La morte di colui che “i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen” hanno voluto ricordare.

In primis e sempre come un “marito, padre, figlio e fratello esemplare”. Il comunicato dei cari di Mihajlovic ricorda Sinisa come “uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia”.

Il grazie a medici ed infermieri e l’addio

Dai cari del mister ed ex stoccatore di punizioni implacabili è giunto anche il ringraziamento a quanti in ospedale hanno aiutato l’ex allenatore del Bologna ad affrontare gli ultimi anni: medici ed infermiere.

Professionisti “che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti“. Poi il commiato dei famigliari, che si sono detti certi che “Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato“.