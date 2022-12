Morte Mihajlovic: l'ultima apparizione pubblica alla presentazione del libro di Zeman

La notizia della morte dell’ex calciatore e allenatore serbo Sinisa Mihajlovic ha toccato l’intero mondo calcistico e non solo.

Meno di due settimane fa, precisamente sabato 3 dicembre 2022, Sinisa era andato a sorpresa alla presentazione del libro dell’allenatore boemo Zdenek Zeman La bellezza non ha prezzo, una sua biografia scritta a quattro mani con il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro. È stato proprio quel giorno l’ultima apparizione pubblica dell’allenatore serbo.

La tenerezza nell’abbraccio tra Mihajlovic e Zeman

Roma. Mentre Zeman è intento a parlare del suo libro, una mano da dietro gli stringe la spalla.

Zeman si gira, vede Sinisa, lo guarda per un momento incredulo continuando a tenere il microfono vicino alla bocca e, non appena realizza la sorpresa dell’amico, lo accoglie prima con una stretta di mano e poi con un abbraccio che ha commosso ospiti e giornalisti, impegnati a immortalare ogni dettaglio di un momento – oggi ancora più che quel 3 dicembre – indimenticabile. Commoventi e quasi profetiche le parole di Zeman sulla «carrambata» organizzata: «So che ha fatto sacrifici per venire, ma è abituato a farli».

Il cordoglio, dal calcio alla politica

Al dolore della famiglia si uniscono centinaia di messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio e della politica nazionale e locale.