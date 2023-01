Morte Pelè, l'ex fidanzata turbata dalle persone sorridenti davanti alla salma

Durante la veglia per Pelè a San Paolo sono state viste molte persone scattarsi fotografie e sorridere di fronte alla salma di O Rei.

Scene sicuramente poco convenzionali per un funerale e che non sono piaciute a tante persone che hanno ripreso la cosa sui social.

Pelè, sorrisi davanti alla salma: il commento turbato dell’ex fidanzata

Pelè è morto al’età di 82 anni lo scorso 29 dicembre e nella giornata di oggi si è svolta la veglia funebre per O Rei nei pressi dello stadio del suo storico club, il Santos. Sul posto erano presenti davvero tante persone e tantissime foto che sono state scattate sono state poi anche pubblicate sui social.

In particolare, nello scatto postato pubblicato da una delle figlie del 10 verdeoro, Keyla, si vedono alcune persone sorridere sullo sfondo. Xuxa Meneghel, conduttrice televisiva brasiliana ed ex fidanzata di Pelè, ha commentato il post Instagram di Keyla in questo modo: “Quanto è forte questa immagine… Ma perché c’è gente che sorride?” Un pensiero che è stato condiviso da tanti altri utenti che hanno coperto di like il messaggio di Xuxa.

Le critiche a Gianni Infantino

Lo stesso numero 1 della FIFA Gianni Infantino è stato immortalato sorridente mentre concede selfie a tante persone proprio davanti alla salma di Pelè. Lo stesso Infantino è stato duramente criticato da molti tifosi brasiliani per questo suo comportamento, ritenuto dai più poco corretto e poco rispettoso nei confronti del mito di O Rei.