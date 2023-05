Morte Pier Attilio Trivulzio, nessuno reclama la salma del giornalista

Il giornalista Pier Attilio Trivulzio era stato trovato morto lo scorso 19 marzo nel suo appartamento del quartiere di Sant’Agabio, a Novara. L’uomo, 83enne, viveva da solo e non aveva nè famigliari nè amici che abitavano nelle sue vicinanze.

Pier Attilio Trivulzio morto a 83 anni: nessuno reclama la salma del giornalista

L’allarme era stato lanciato da alcuni amici della Brianza di Pier Attilio che, non sentendolo da molto tempo, si erano preoccupati. Le autorità avevano trovato il cadavere abbandonato nella casa: l’uomo era già morto da Agosto. In 7 lunghi mesi, però, nessuno ha mai reclamato la sua salma. “Era mio zio, ma non ho mai avuto contatti né con lui né con la famiglia” – spiega un nipote al ‘Corriere della Sera’ dalla Spagna.

Quando si svolgeranno i funerali

L’uomo, come confermato da alcuni volontari, frequentava la mensa del convento dei frati di San Nazzaro della Costa. Raffaella Navarra, che lavorava proprio in quella mensa, ha parlato di Pier Attilio: “Non era previsto alcun funerale e nessuno si è fatto avanti per organizzare le esequie, ma grazie alla generosità dell’impresa funebre Mittino potremo salutarlo cristianamente.” La cerimonia si terrà il prossimo 17 Maggio alle 14 nella chiesa del cimitero di Novara.