Morte Piero Sonaglia: arrivano le reazioni dei protagonisti della TV

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della morte dell'assistente di studio Piero Sonaglia. L'uomo aveva lavorato per anni per le reti Mediaset

L’assistente di studio Piero Sonaglia ci ha lasciati nella giornata di ieri. A darne l’annuncio, per primo, è stato il regista Roberto Cenci, che ha scritto un messaggio di saluto diretto a Sonaglia, sui suoi profili social.

Morte Piero Sonaglia, i protagonisti di Uomini e Donne e di Amici gli danno l’ultimo saluto

Si moliplicano sui social i messaggi di saluto verso Piero Sonaglia, l’amatissimo assistente di studio, che aveva debuttato in TV a ‘La Corrida‘, e che era diventato molto noto ad ‘Amici‘ e a ‘Uomini e Donne‘. In primis la conduttrice Maria De Filippi, che ha scritto un bellissimo messaggio, intriso di significati sul suo profilo Instagram: “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò.” A lei si sono aggiunti anche molti dei maestri di ‘Amici‘ come Veronica Peparini e Rudi Zerbi, che ha rincondiviso le parole della De Filippi aggiungendo: “E’ così per tutti noi che abbiamo avuto la Fortuna di incontrare il tuo sorriso.” Direttamente da ‘Uomini e Donne‘, si stringono attorno alla famiglia di Sonaglia anche Gianni Sperti e Luisa Anna Monti: “Un dolore immenso… un vuoto incolmabile… Come faremo senza di te ….

Ci mancherai tantissimo… Un uomo meraviglioso di una bontà d’ animo infinita“.

Il commovente messaggio di Alessandra Amoroso

Non ha dimenticato Piero Sonaglia nemmeno Alessandra Amoroso, protagonista della stagione di ‘Amici‘ andata in onda nell’ormai lontano 2009: “Ti ho conosciuto 13 anni fa… da subito colpita dal tuo fascino!!! Ti ricordi che non facevo altro che dirti quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere? Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno! Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto… Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore.”