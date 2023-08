Morte Prigozhin, il presidente Usa Joe Biden: non sono sorpreso

Washington, 24 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha detto di non essere “sorpreso” dalla notizia che Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario Wagner potrebbe essere morto in un incidente aereo in Russia.

“Non so per certo cosa sia successo, ma non mi sorprende. Non ci sono molte cose che accadono in Russia che non abbiano dietro la mano di Putin. Però non ne so abbastanza per avere una risposta”, ha precisato il presidente Usa parlando ai giornalisti nella cittadina di South Lake Tahoe, nella contea di El Dorado, in California, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza con la famiglia.