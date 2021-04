Morte principe Filippo, Johnson: “È stato un solido sostegno per la regina”

Dal Regno Unito e dal resto del mondo arrivano i tributi per il Principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso all'età di 99 anni.

Da tutto il Regno Unito e dal resto del mondo continuano ad arrivare messaggi per il principe Filippo, morto oggi all’età di 99 anni. Sono state davvero tante le reazioni dopo la notizia della scomparsa del marito della Regina Elisabetta.

Morte principe Filippo: le reazioni

“Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina” è l’omaggio del premier britannico Boris Johnson. Parlando fuori da Downing Street, il premier ha dichiarato che “come nazione e come regno ringraziamo la traordinaria figura e il lavoro” del principe, che ha definito “un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso“. “Il principe Filippo ha rappresentato il Regno Unito con dignità” ha, invece, commentato l’ex presidente americano George W.

Bush. Le condoglianze sono arrivate anche da Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Sono rattristata nell’apprendere della morte di sua altezza reale il principe Filippo. Vorrei estendere il mio sincero cordoglio a sua maestà la regina, alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito in questo giorno così triste” ha scritto su Twitter.

“Oggi piangiamo la perdita di un uomo straordinario, che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e ad aiutare gli altri” ha scritto Sadiq Khan, sindaco di Londra.

“Come sindaco, posso dire a nome di tutti i londinesi che saremo per sempre grati per il contributo di Sua Altezza Reale alla nostra città e al nostro Paese” ha aggiunto il primo cittadino. L’Arcivescovo di Canterbury ha definito la vita del compagno della Regina come una “straordinaria vita di devoto servizio. Il principe Filippo ha continuamente dimostrato il suo immancabile sostegno e la sua incrollabile lealtà a Sua Maestà la Regina per 73 anni. Metteva costantemente gli interessi degli altri davanti ai suoi e, così facendo, ha fornito un eccezionale esempio di servizio cristiano“, “Per quasi 80 anni, il principe Filippo ha servito la corona, il suo Paese e il Commonwealth. Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo era, nelle parole di Sua Maestà, la sua ‘forza e sostegno’. Ha incarnato una generazione che non vedremo mai più” è stato il messaggio del premier australiano Scott Morrison.