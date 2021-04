Morte Principe Filippo, l’ultimo saluto della Regina: le foto inedite pubblicate sui social

A poche ore dall'ultimo saluto per il Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha ricordato il marito con una serie di scatti privati e finora inediti.

Dopo 73 anni di matrimonio, trascorsi sempre l’uno affianco all’altra, la Regina Elisabetta resta sola. A sostenerla in un momento di estremo dolore ci sono figli e nipoti. L’amore dei suoi cari cercherà di rimepire il vuoto lasciato dal marito, deceduto a 99 anni, due mesi prima del suo centesimo compleanno.

Dopo la morte del Principe Filippo e poche ore prima dei funerali del monarca inglese, la Regina Elisabetta ha voluto condividere sui social foto inedite scattate in compagnia del marito.

Morte Principe Filippo, le foto esclusive della Regina

Sull’account Twitter ufficiale, The Royal Family, sono state pubblicate foto esclusive della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Si vedono scatti del 2003, quando la famosa coppia reale si trovava in cima al Coyles of Muick, vicino a Balmoral.

Nel post si legge: “La Regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Muick, in Scozia, nel 2003″.

Sul profilo Twitter della famiglia reale sono stati condivisi scatti del fidanzamento e delle nozze di Filippo ed Elisabetta, con immagini del settantesimo anniversario di matrimonio.

Il Principe Filippo viene definito “marito amorevole e un devoto padre, nonno e bisnonno“.