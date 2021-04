Morte Principe Filippo, la dedica della Regina Elisabetta: “Semplicemente la mia forza”

La corte britannica per omaggiare la scomparsa del Principe Filippo ha scelto un discorso pronunciato nel 1997 in occasione del giubileo di diamante.

“Il Principe Filippo è stato semplicemente la mia forza”. Sono state queste le parole pronunciate della Regina Elisabetta per manifestare la dedizione, la riconoscenza e l’amore provati nei confronti del marito nel 1997 in occasione del Giubileo di Diamante del regno della Regina.

Proprio queste ultime sono state riproposte dalla Royal Family per omaggiare la morte del Principe consorte scomparso all’età di 99 anni e dopo oltre 70 anni di matrimonio. La dedica della Regina è stata inoltre trasmessa su moltissime tv britanniche oltre che sui giornali.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

