Morte Principe Filippo, la frase sui 100 anni diventata profetica

Il principe Filippo anni addietro ha pronunciato una frase sul suo arrivare vivo a 100 anni apparsa quasi profetica.

Con la morte del Principe Filippo, il Regno Unito è in lutto. Il Principe Filippo è morto alla veneranda età di 99 anni. Proprio in tempi recenti le condizioni di salute del principe consorte avevano lasciato con il fiato sospeso i cittadini della Gran Bretagna e non solo.

Eppure a dispetto dell’età avanzata a cui è arrivato il marito della Regina Elisabetta una sua frase pronunciata circa 20 anni fa, si mostrò quanto mai profetica. Il Principe Filippo affermò che non avrebbe immaginato nulla di peggio nell’arrivare a vivere fino a 100 anni. Così è stato anche se a quel traguardo ci è arrivato molto vicino. Il secolo vita lo avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno.

La frase profetica del Principe Filippo

“Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni. Sto già cadendo a pezzi adesso”. Questa la frase che il Principe Filippo ha pronunciato ormai 21 anni fa nel 2000 in occasione del raggiungimento dei cento anni di vita della Regina Madre. Una frase questa del principe consorte che appare profetica se si pensa che al tetto dei 100 anni ci si è avvicinato di molto. Il suo compleanno sarebbe stato il 10 giugno.

Nel frattempo per ottemperare il lutto, la bandiera inglese è stata appesa a mezz’asta. Del resto in oltre 70 anni di Storia, la presenza del principe consorte Filippo seppur messa in ombra, rispetto a quella decisamente più possente della Regina Elisabetta, ha pesato parecchio. Di lui la Regina disse: “è stato la mia forza e la mia stabilità”.