Morte Rancilio: inquirenti, 'al vaglio posizione del figlio della vittima' (2)

(Adnkronos) – Da quanto trapela, dai primi rilievi medico legali, la morte della 73enne risale a questa mattina e a insospettire è stata proprio la sua assenza: Fiorenza Rancilio ogni mattina, intorno alle 9.30, andava negli uffici che si trovano nello stesso palazzo al civico 6 di via Crocefisso, dove la donna abitava in un appartamento accanto a quello del figlio.

Il corpo senza vita – vestito come per uscire – è stato trovato, disteso sul pavimento del salotto, avvolto da asciugamani e coperte, forse per tamponare il sangue della profonda ferita alla testa. Nell'abitazione, sotto sequestro, sono stati requisiti alcuni oggetti compatibili con la ferita. In particolare su un oggetto, non sporco di sangue e che dunque potrebbe essere stato ripulito, si focalizza l'attenzione degli investigatori che stanno ricostruendo anche il quadro clinico del 35enne, che in passato avrebbe già manifestato disturbi di tipo psichiatrico.

Il figlio della vittima avrebbe farfugliato qualcosa, nulla di comprensibile, prima di essere portato in stato di choc al Policlinico di Milano dove, a quanto si apprende, si trova piantonato nel reparto di psichiatria e dove resterà almeno stanotte. L'uomo non è stato ancora sentito dagli inquirenti, i quali potrebbero indagarlo già nelle prossime ore.