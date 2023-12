Morte Rancilio: pm chiede carcere per figlio, vittima uccisa con attrezzo palestra

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Il pm di Milano Ilaria Perinu chiederà il carcere per Guido Rancilio, il 35enne in stato di fermo per l'omicidio della madre Fiorenza uccisa nel suo appartamento di lusso in via Crocefisso, in pieno centro città, con un attrezzo da palestra. La richie...

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Il pm di Milano Ilaria Perinu chiederà il carcere per Guido Rancilio, il 35enne in stato di fermo per l'omicidio della madre Fiorenza uccisa nel suo appartamento di lusso in via Crocefisso, in pieno centro città, con un attrezzo da palestra. La richiesta di convalida, che dovrà essere valutata dal gip, tiene conto che l'accusato, ora piantonato al Policlinico, ha un percorso 'privato' rispetto ai suoi disturbi psichici, ma non esistono ricoveri in strutture che possano rappresentare un precedente.

Spetterà quindi al giudice e al difensore, l'avvocato Francesco Isolabella, capire modi e tempi per un'eventuale perizia psichiatrica. Il 35enne, in stato confusionale, ieri è stato subito portato in ospedale senza essere ascoltato né dalla pm, né dai carabinieri del Nucleo Investigativo che indagano sul delitto. Sul corpo della vittima, trovata con una profonda ferita alla testa, sarà eseguita l'autopsia.