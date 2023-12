Morte Rancilio: sequestrati più oggetti compatibili con ferita alla testa

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Sono finiti i rilievi scientifici da parte dei carabinieri di Milano nell'appartamento in via Crocifisso dove è stata trovata senza vita Fiorenza Rancilio, 73 anni, per la cui morte è sospettato il figlio di 35 anni, portato in ospedale in stato di sh...

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Sono finiti i rilievi scientifici da parte dei carabinieri di Milano nell'appartamento in via Crocifisso dove è stata trovata senza vita Fiorenza Rancilio, 73 anni, per la cui morte è sospettato il figlio di 35 anni, portato in ospedale in stato di shock e che potrebbe avere problemi psichici.

I militari hanno trovato e sequestrato "alcuni oggetti contundenti compatibili con le lesioni" trovate sul capo della vittima. Dai primi rilievi, ma sarà necessaria l'autopsia, la morte è avvenuta "diverse ore fa, nella prima parte della mattinata". Nell'appartamento di lusso al nono piano, "non ci sono segni di effrazione né alle porte, né alle finestre", un altro elemento che insieme alla porta chiusa dall'interno, fanno propendere in modo deciso per l'omicidio.