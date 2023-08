Morte Rebellin, estradato in Italia il camionista tedesco che lo investì e l...

Dopo l’arresto, il camionista tedesco responsabile della morte di Davide Rebellin è stato estradato in Italia. Dovrà rispondere dei reati commessi.

È stato estradato in Italia il camionista tedesco arrestato per aver investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin. Il trasferimento è stato disposto a seguito dell’attuazione del mandato di arresto europeo.

Morte Rebellin, il camionista tedesco è arrivato in Italia

Svolta nel caso Rebellin. Il camionista tedesco accusato della morte del ciclista, travolto a Montebello vicentino mentre si trovava in bici, è stato arrestato ed estradato. A finire in manette nel momento in cui le autorità hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo è stato Wolfgang Rieke.

A seguito dell’arresto, il camionista tedesco è stato estradato ed è infine giunto in Italia dove dovrà rispondere di quanto accaduto lo scorso 30 novembre 2022. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La nota della Procura di Vicenza

Stando a quanto riferito dalla Procura di Vicenza nella giornata di venerdì 25 agosto, Rieke è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine italiane nelle vicinanze del Valico del Brennero.

La Procura di Vicenza, inoltre, ha diramato una comunicazione ufficiale attraverso la quale ha fornito alcune delucidazioni in merito all’arresto. Il camionista tedesco “si è spontaneamente presentato ai fini dell’esecuzione dell’indicata misura custodiale. Al termine delle operazioni di identificazione e notifica presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri, il Rieke sarà trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza”. È quanto si legge nel comunicato.