Morte Regina Elisabetta, Harry è andato da lei da solo: dov’era Meghan Markle?

Tutta la famiglia reale ha accompagnato la Regina Elisabetta durante le sue ultime ore di vita: Kate Middleton e Meghan Markle, però, non erano con lei

La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni. La longeva sovrana, che ha regnato sul Regno Unito per oltre 70 anni, è scomparsa oggi, 8 settembre 2022, dopo che le sue condizioni di salute erano gravemente peggiorate. Al suo fianco, per l’ultimo saluto, la famiglia reale al completo, con due uniche assenze: Kate Middleton e Meghan Markle.

Regina Elisabetta, le sue condizioni fisiche e la morte

La Regina è scomparsa oggi al Castello di Balmoral, in Scozia. Già dalle prime ore del pomeriggio, avevano iniziato a circolare alcune notizie negative sull’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il fatto che tutta la famiglia reale, compresi William ed Harry, stessero raggiungendo il capezzale della sovrana faceva pensare al peggio. Da pochi minuti è arrivato il triste annuncio: la Regina Elisabetta non ce l’ha fatta.

Regina Elisabetta, Meghan Markle non era con lei al momento della sua morte

Mentre Anna, Carlo e Camilla erano già vicini alla sovrana, William ed Harry hanno dovuto compiere un viaggio per raggiungerla. I due, però, non erano accompagnati dalle rispettive mogli, per motivi diversi. Mentre Kate Middleton è dovuta restare al castello di Windsor per il primo giorno del nuovo anno scolastico dei tre figli, Meghan Markle è rimasta a Londra.

Sul pessimo rapporto tra la Markle e la Regina si è scritto molto negli ultimi anni, ma non sarebbe questo il motivo dell’assenza dalla Scozia della Duchessa di Sussex. Meghan, così come Kate, raggiungerà il resto della famiglia solo in un secondo momento.