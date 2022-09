Il nuovo Re del Regno Unito, Carlo III è già platealmente amato dai suoi sudditi. Il Sovrano si è addirittura fatto baciare la guancia.

Re Carlo III si lascia baciare la guancia da una sua suddita. Il gesto ha suscitato polemiche ed è stata una severa violazione del protocollo, ma il nuovo Re non ha detto nulla alla donna e lei era in buona fede.

Morte Regina Elisabetta, Re Carlo III si lascia baciare la guancia

La Regina Elisabetta ormai è morta e, nonostante la Nazione sia a lutto ed il mondo sia profondamente segnato, è necessario per il bene del Regno Unito andare avanti. Il dolore non passerà mai e nemmeno il ricordo di una delle donne più amate e potenti della storia.

Carlo III, figlio di Elisabetta II, è il nuovo Re e, in quanto tale, è stato subito amato e rispettato dal suo popolo.

Chi è che ha baciato Re Carlo III?

Amore ed affetto dimostrati in maniera non troppo velata da una suddita di sua Maestà Carlo III che, in occasione del suo arrivo a Buckingham Palace per parlare alla Nazione, ha deciso di dargli un bacio sulla guancia e baciargli la mano.

La donna in questione si chiama Jenny Assiminios ed è stata intervista dalla CNN.

L’intervista a Jenny Assiminios

Ai microfoni dell’emittente britannica, Jenny Assiminios ha dichiarato: “Non avrei mai pensato che avrei baciato un re, ma lui sembrava triste e ho provato l’impulso di confortarlo per la morte della madre“.

Poi ha continuato il suo racconto: “Gli ho chiesto “posso baciarla?” e lui mi ha risposto di sì, così l’ho abbracciato e ne sono molto felice. Carlo è bellissimo, è perfetto“.