Morte Regina Elisabetta, un doppio arcobaleno “illumina” Buckingham Palace

Anche il cielo di Londra ha in qualche modo salutato l'amata Regina. Sopra Buckingham è apparso un doppio arcobaleno.

Sono ore di profondo dolore per il Regno Unito. La Regina Elisabetta si è spenta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre all’età di 96 anni, una notizia arrivata in una fase storica particolarmente complessa . Eppure proprio in queste ultime ore è successo nei cieli britannici qualcosa di straordinario.

Sopra Buckingham Palace è apparso infatti un doppio arcobaleno. Le immagini sono state rapidamente immortalate, quindi condivise dai moltissimi utenti sui social.

Rainbow at Buckingham Palace. pic.twitter.com/qHNJMcj5UH — Andy Lines (@andylines) September 8, 2022

Morte Elisabetta, arcobaleno compare sopra Buckingham Palace

Sono molte nel frattempo le testimonianze di quanti hanno vissuto in quegli attimi, momenti di grande apprensione “Qui l’atmosfera è molto cupa”, sono le parole di un giovane di 31 anni riportate dall’Evening Standard.

Poco dopo le 17, una donna si è recata davanti alla residenza della Regina nel centro di Londra per portare un bouquet. Davanti a Buckingham la folla è cresciuta sempre più.

Re Carlo III: “La morte della mia amta è un momento di massimo dolore”

Nel frattempo il Principe Carlo, che salirà al trono come Re Carlo III, ha scritto nel comunicato: “La morte della mia amata madre, sua Maestà la Regina, è un momento di massimo dolore per me e tutti i membri della mia famiglia”.