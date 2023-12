Un intervento delicatissimo ad un neo svolto senza accertamenti e senza anestesia e per di più, portato a termine su un tavolo da cucina. Il neo si era rivelato essere un melanoma che in tempo due anni aveva portato alla morte Roberta Repetto. Da quel momento sono partite le indagini sul caso della scomparsa della 40enne.

Morte Roberta Repetto: la richiesta del pm

La donna, un’agente immobiliare di 40 anni, era deceduta a causa del suo melanoma mal curato. Per le cure si era affidata al Centro Anidra di Borzonasca e al suo guru Paolo Bendinelli. Ad operarla in loco era stato, invece, Paolo Oneda. Le indagini hanno fatto il loro corso e ora il pm ha avanzato la richiesta: 16 anni a Bendinelli e 14 al collega Oneda. Richiesta l’assoluzione per Paola Dora, la psicologa compagna del guru.

Morte Roberta Repetto: il racconto della sorella

Al termine dell’udienza, Rita Repetto, la sorella di Roberta, ha così commentato: “Continuiamo ad avere fiducia nelle istituzioni sperando che Roberta ottenga la giustizia che merita e che venga riconosciuto l’omicidio volontario per i due imputati”. La donna si era tanto spesa per convincere la 40enne ad abbandonare il Centro ed affidarsi alle cure tradizionali, ma Roberta non aveva voluto darle ascolto. “Mia sorella era una ragazza intelligente, brillante, ricca di talenti” – aveva spiegato tempo fa Rita – “Ma in realtà era anche tanto fragile: la sua più grande sfortuna è stata quella di aver incontrato chi di questo momento di fragilità si è approfittato“. Rita aveva raccontato nel dettaglio quello strano periodo precedente all’operazione fatale: “Mia sorella ha subito in quel centro tecniche di manipolazione mentale: plagiata, sottoposta a turni massacranti di lavoro, ma anche a pratiche improprie imposte come esercizi di purificazione. Il tutto mentre lei continuava ad esprimere fiducia verso quelle persone, ormai completamente nelle loro mani”. A quel punto Roberta, definita ormai plagiata, non poteva più capire che l’operazione svolta in quel modo sarebbe stata pericolosa: “Nel caso del neo è stata portata a credere che quell’operazione, che poi ne ha causato la morte, fosse necessaria per il suo percorso di illuminazione, di crescita, per espiare delle colpe che aveva accumulato nella sua vita. Per cancellare qualcosa di impuro che aveva fatto nel passato“.