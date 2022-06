Morte Roberto Brunetti, chi era “Er Patata”: da Romanzo Criminale alla tossicodipendenza

La morte di Roberto Brunetti ha sconvolto in queste ultime ore il mondo del cinema. Da Romanzo Criminale alla droga ecco cosa sappiamo di lui.

Conosciuto nella sua Roma come “Er Patata”, Roberto Brunetti è apparso in molti film e serie tv tra cui Romanzo Criminale dove ha vestito i panni di Aldo Buffoni. Non tutti però conoscono i retroscena legati al suo lento declino.

Chi era Er Patata: dai film commedia degli anni ’90 a Romanzo Criminale

Classe 1967, Roberto Brunetti conobbe il periodo di massima popolarità tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000 quando recitò in pellicole importanti come Fuochi d’Artificio di Leonardo Pieraccioni del 1997 o ancora Paparazzi e Commedia Sexy. L’apice però arrivò con Romanzo Criminale, film del 2005 diretto da Michele Placido. Nello stesso anno recita anche a fianco di Francesco Pannofino in Fatti della banda della Magliana dove veste il ruolo di Sandro Colangeli detto Sandrone.

Gli ultimi film da lui interpretati sono “Il rosso e il blu” e “Baci salati” del 2012. Sul piccolo schermo è apparso in serie televisive come “Distretto di Polizia”.

La lunga storia con Monica Scattini e i problemi finanziari

La sua carriera di attore è stata affiancata a quella di imprenditore. Ha infatti anche aperto una pescheria che è stata chiusa per fallimento. Ciò lo ha portato alla tossicodipendenza e all’arresto per detenzione di stupefacenti nel 2017.

La sua vita ha subito un altro scossone quando è morta la ex compagna Monica Scattini con la quale ha avuto una lunga relazione finita nel 2011. Nel 2019 aveva rivelato di vivere con il reddito di cittadinanza e di voler tornare a lavorare: “Aiutatemi”, fu il suo appello.