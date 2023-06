Prima del funerale di Silvio Berlusconi, in scena presso il Duomo di Milano, sono arrivate il loco tante corone di fiori. Da Belen Rodriguez e Lapo Elkann: sono tanti i Vip che hanno voluto omaggiare il Presidente.

Morte Silvio Berlusconi: le corone di fiori dei Vip

Tante le corone di fiori che sono arrivate in Piazza Duomo a Milano per Silvio Berlusconi. Il Presidente, scomparso lunedì 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, lascerà un vuoto immenso. Tra gli omaggi floreali, sul sagrato della chiesa sono stati lasciati quelli delle cariche istituzionali: dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a quelle del gruppo Senato Forza Italia, passando per Fratelli d’Italia, il Partito socialista italiano, la senatrice Licia Ronzulli, il Comune di Roma, la Regione Abruzzo, l’ambasciata di Israele, il consolato generale del Kuwait, Ignazio La Russa e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi,

Le corone dei Vip in omaggio a Berlusconi

Ai lati di Piazza Duomo, invece, sono state poste le corone di fiori donate dai Vip. Tanti i nomi dei personaggi famosi che spiccano, come: Belen Rodriguez, Lapo Elkann, la famiglia Ghedini e la Dai. “Con eterno affetto, non ti dimenticheremo mai”, hanno fatto scrivere sulla corona Lapo Elkann e la moglie Joana.

Le corone dello sport e di quanti lo hanno amato

Le corone di fiori dedicate a Silvio Berlusconi sono davvero tantissime, alcune del mondo dello sport e altre di persone che lo hanno semplicemente amato. Ci sono: Milan Club Parigi, la Rai, dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata, dall’As Roma, dai residenti di Milano 2, da Mediaset Espana e dall’Avvocatura dello Stato.