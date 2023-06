Dalla televisione all’imprenditoria, passando per lo sport: Silvio Berlusconi ha regalato una serie di frasi e citazioni che sono divenute storiche.

Il personaggio di Berlusconi in politica

Silvio Berlusconi è stato un uomo estremamente eclettico: politica, televisione, imprenditoria e perfino sport. Si è immerso in molte dimensioni, e ha sempre lasciato il segno. Con questa celebre frase Berlusconi, nel 1994, annunciava la sua ascesa in politica, dando vita a Forza Italia.

«L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà».

Con il partito ha rivoluzionato il modo di fare politica: quattro volte presidente del Consiglio, e una serie di aforismi che sono rimasti impressi nella memoria degli italiani, tra cui il famoso affronto alla Sinistra:

«La sinistra deve smetterla di dire che devo rimanere a casa, perché questo mi crea un gran disagio, avendo venti case non saprei in quale andare».

Berlusconi e il Milan

Non una carriera trentennale in politica non era abbastanza: Berlusconi è anche il Presidente più vincente della storia del A.C. Milan, di cui è stato la guida – insieme a Galliani – dal 1986 fino al 2017. Un amore che ha descritto così:

«Il Milan? È un affare di cuore, costoso, ma anche le belle donne costano».

E poi i battibecchi con una storica rivale, la Juventus, e la sua proprietà: