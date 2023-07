Morte sul lavoro: imprenditore 46enne cade da 9 metri

Ancora un altro dramma si è consumato sul posto di lavoro. Questa volta è successo a Pietrasanta in una nota ditta di marmi e graniti di Pontenuovo dove un imprenditore di 46 anni ha perso la vita mentre stava eseguendo degli interventi sopra un tetto e dal quale è caduto facendo un volo di 9 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Morte sul lavoro, 46enne cade dal tetto di una ditta di marmi

Stando a quanto riporta il quotidiano “La Nazione” l’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 27 luglio, intorno alle ore 10. Da una ricostruzione della vicenda emerge che la vittima in quegli attimi stesse eseguendo degli interventi di manutenzione quando il tetto ha ceduto. Il 46enne avrebbe avuto la cintura di sicurezza, ma pare che non fosse stata ancorata.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Le condizioni dell’uomo che non lavorava come dipendente della ditta di marmi nella quale è avvenuto il fatto, era apparse fin da subito critiche. La vittima era stata rinvenuta già in arresto cardiaco e ogni sforzo per rianimarlo è stato purtroppo inutile.