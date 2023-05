Morte sul lavoro: perde la vita un'operaia di 60 anni colpita da un oggetto

Tecnici dell'Ats e carabinieri all'opera per chiarire le cause dell'ennesima morte sul lavoro in cui perde la vita un'operaia

Ancora il dramma “bianco” ed ancora una morte sul lavoro in Italia, stavolta il Lombardia: un’operaia di 60 anni perde la vita dopo essere stata colpita da un oggetto. Da quanto si apprende la tragedia si è consumata nelle ore del mattino di oggi, 15 maggio, presso la Bcl, nel Mantovano, azienda che si occupa di stampa e saldatura lamiere.

Morte sul lavoro: perde la vita un’operaia

I media spiegano che quell’operaia di 60 anni è morta questa mattina in un infortunio sul lavoro. L sinistro sarebbe avvenuto in una carpenteria leggera di Suzzara, nel Mantovano. Ma cosa è successo di preciso? Dovranno accertarlo gli operanti al servizio della magistratura ma lo storico generico del dramma dice che la donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da un oggetto durante l’attività produttiva. Attività, si legge, che la vittima stava svolgendo ad un macchinario.

L’arrivo sul posto di soccorsi ed Arma

Dai media, in particolare da Repubblica, si apprende che la Bcl è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello “stampaggio e saldatura di lamiere a freddo”. Dopo l’urto fatale sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma senza esito, dato che la 60enne era già morta. Sul luogo della tragedia sono accorse anche le squadre dei vigili del fuoco e con esse le pattuglie dei carabinieri della territoriale. Attualmente sono in corso rilievi ed ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Val Padana, che hanno mansioni di Pg sul caso.