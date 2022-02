Morte sul set, la ricostruzione in 3d dello sparo di Baldwin

Milano, 16 feb. (askanews) – Così è morta Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia del film “Rust”, uccisa da un colpo di pistola sparato da Alec Baldwin, secondo la ricostruzione in 3d realizzata dagli avvocati della famiglia della vittima. Si vede l’attore che prende in mano l’arma prima di girare una scena e poi la prova sparando un colpo, colpo che avrebbe dovuto essere a salve e invece non lo era.

La famiglia di Hutchins ora ha deciso di fare causa all’attore chiedendo un risarcimento ritenendolo colpevole, anche in quanto produttore del film per “la condotta sconsiderata e il taglio ai costi di produzione”. Gli avvocati sottolineano come l’uso di un’arma vera invece che finta, la presenza sul set di persone non qualificate a maneggiarla e la mancanza di misure di protezione abbiano condotto dritti fino all’incidente mortale.