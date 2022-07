Morte Tonino Cripezzi, il dolore di Livio Macchia dei Camaleonti: “La sera prima stava bene…”

Livio Macchia dei Camaleonti ha raccontato le ultime ore di vita di Tonino Cripezzi, scomparso per un malore in hotel.

Il cantante dei Camaleonti Tonino Cripezzi si è spento a causa di un malore mentre si trovava in albergo a seguito di un concerto con la sua storica band. Il suo collega Livio Macchia ha espresso il suo dolore a seguito di quanto accaduto.

Tonino Cripezzi è morto: il dolore di Livio Macchia

In queste ore in tanti sui social stanno esprimento il loro dolore per la scomparsa di Tonino Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti che si è spento improvvisamente a causa di un malore a seguito di un concerto con la sua storica band.

“Siamo rientrati in albergo e lui stava bene, ci siamo detti che ci saremmo rivisti la mattina dopo e invece lo abbiamo trovato riverso nel letto. È morto nel sonno”, ha dichiarato il suo storico amico e collega Livio Macchia, visibilmente sconvolto per quanto accaduto, e ancora: “L’amico, il fratello, che avevo da sessant’anni non c’è più.

Eravamo a fare un concerto per ragazzi Down a Pescara, era stata una serata simpatica, molto bella. E poi… Ora mi sento male, i nostri sono stati praticamente sessant’ anni di convivenza insieme”.

Ad allertare i soccorsi è stato Valerio Veronese, chitarrista dei Camaleonti, che è stato il primo a entrare nella camera di Cripezzi quando sua moglie gli ha telefonato, chiedendogli di verificare come stesse il marito che non gli rispondeva al telefono.

Sui social in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi, stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa del musicista.