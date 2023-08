Terribile tragedia in provincia di Avellino. Vittorio e Lucia, marito e moglie pensionati, sono stati travolti e uccisi da un’automobile mentre andavano alla festa della trebbiatura.

Morti marito e moglie travolti da auto: stavano andando alle festa della trebbiatura

Terribile tragedia in provincia di Avellino. Una coppia di pensionati è stata travolta e uccisa da un’automobile sulla provinciale che in Irpinia collega Sant’Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Santis. Le vittime sono Vittorio Biancaniello e Lucia Marino. I due sono stati investiti mentre attraversavano la strada per raggiungere il luogo in cui era in corso la festa della trebbiatura.

Le vittime dell’incidente vivevano a Nusco e stavano per trascorrere una bella serata di festa insieme. Purtroppo mentre attraversavano la strada sono stati travolti e uccisi da un’automobile. Vittorio Biancaniello è morto sul colpo, mentre la moglie è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni, l’auto si sarebbe fermata dopo l’incidente. Le comunità in cui vivevano i coniugi e in cui era stata organizzata la festa sono in lutto.