Morti per Covid al Don Gnocchi di Milano, sit-in dei familiari

Roma, 13 set. (askanews) – “Non devono morire due volte: verità e giustizia per le 396 vittime Don Gnocchi”. Si legge così su uno striscione con stampate le foto di alcuni anziani deceduti all’interno della struttura di assistenza milanese della Fondazione Don Gnocchi. I familiari, tutti vestiti di nero, si sono dati appuntamento davanti al tribunale del capoluogo lombardo.

“Abbiamo organizzato il sit-in per sottolineare le negligenze e la malasanità che abbiamo nelle nostre strutture. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica non solo per le vittime che ci sono state durante il Covid, ma anche perché all’interno delle strutture il Covid è stato solo lo strumento per portare ancora maggiormente le mancanze e la disorganizzazione all’interno delle strutture”, spiega Claudia Gorla, del gruppo familiari vittime.