Morto 14enne disabile abbandonato dai genitori: era stato adottato dal Comune

Giuliano Margherita, 14enne disabile di Marcianise, abbandonato dai genitori e adottato dal Comune casertano, purtroppo non ce l’ha fatta.

Il ragazzino soffriva di diverse patologie, era sordo e non vedente e aveva dei problemi respiratori. Putroppo il ricovero in condizioni critiche avvenuto nei giorni scorsi al Santobono di Napoli non è servito. Il ragazzo è morto a soli 14 anni. Giuliano era stato abbandonato dopo la nascita vicino ad un cassonetto della spazzatura. I suoi genitori non sono mai stati trovati e non si sono mai fatti avanti per riconoscerlo.

L’annuncio del sindaco

“Se ne è andato Giuliano, il nostro Giuliano. È spirato all’ospedale Santobono a Napoli, dove era ricoverato e dove era stato operato. I medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo, non ce l’ha fatta” ha scritto Antonello Velardi, il sindaco, sui social network, per dare il tragico annuncio. Il Comune casertano aveva deciso di adottare Giuliano Margherita, molto amato da tutti coloro che lo conoscevano.