Morto a 14 anni Noodle: il cagnolino era una star di TikTok

Morto Noodle: il carlino era diventata una star di TikTok, aveva 14 anni, social in lutto.

Il carlino aveva 14 anni ed era diventata una star di TikTok. Diversi gli utenti sui social che stanno ricordando Noodle e la sua tenerezza. I video con lui protagonista erano diventati un vero e proprio tormentone. Immensa la tristezza da parte della comunità web.

Nel corso della pandemia molti hanno tentato di spopolare sui social, soprattutto su TikTok, per conquistare fama e, perché no, farsi anche qualche soldino. Noodle però, con la sua innocenza e dolcezza è riuscito a farsi amare in poco tempo.

Il carlino, oramai anziano, era divenuto una celebrità certo, ma il merito di ciò va anche al suo padrone, Jonathan Graziano.

Morto Noodle: era malato da tempo

Ogni giorno Noodle era solito apparire nella sua cuccia. Oramai vecchio e malato, si cimentava a una piccola sfida: se fosse riuscito a reggersi per a quattro zampe per qualche minuto avrebbe ottenuto in premio un osso succulento.

Seguito da milioni di follower

Come informa Leggo i video di Noodle hanno iniziato a spopolare in poco tempo. Il cane è stato subito seguito da milioni di follower. Sarà stato grazie al suo sguardo coccoloso o forse alla simpatia che dimostrava nel corso delle sue “imprese”, fatto sta che il carlino sapeva regalare in ogni occasione un momento di gioia.