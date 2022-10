Morto a 26 anni per un'infezione all'orecchio: medico rifiuta di visitarlo per paura del Covid e gli prescrive soltanto antidolorifici per telefono

Arriva dallo Yorkshire, nel Regno Unito, la vicenda di un giovane morto a soli 26 anni per un’infezione all’orecchio: il medico si sarebbe rifiutato di visitarlo per paura del Covid e David Nash è stato stroncato da un ascesso al tronco cerebrale dopo la diffusione della malattia.

Secondo i media britannici David aveva cercato più volte di farsi visitare ma invano, perché? Pare che le misure di sicurezza per il Covid avessero improvvisamente fatto dimenticare a molti camici bianchi il giuramento di Ippocrate.

Morto a 26 anni per un’infezione all’orecchio

Per settimane il 26enne era andato perciò avanti con sole ed insufficienti diagnosi e prognosi telefoniche. Ad un certo punto David aveva iniziato a “sviluppare dei grumi nell’orecchio dovuti all’infezione che hanno creato degli ascessi”.

In sole 3 settimane era peggiorato e senza che neanche solo una volta il suo medico avesse acconsentito a visitarlo, se non con prescrizioni di antidolorifici per telefono, era morto.

Solo codeina prescritta al telefono

Il giovane all’epoca era risultato negativo al Covid e aveva ricevuto quattro appuntamenti telefonici. Ad un certo punto la famiglia aveva dovuto chiamare un’ambulanza per un ricovero che non gli aveva evitato il decesso.

Ha detto il padre ai media: “Quello che sappiamo è che un paio di giorni prima della sua morte, molto probabilmente ha iniziato a sviluppare un ascesso cerebrale dovuto all’infezione all’orecchio“. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia e sul caso verrà aperta un’indagine.