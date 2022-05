In Inghilterra, un ragazzo è tragicamente morto a 27 anni dopo essere stato investito da un’auto della polizia che non aveva insegne d’ordinanza.

In Inghilterra, un ragazzo è tragicamente morto a 27 anni dopo essere stato investito da un’auto della polizia che non aveva insegne d’ordinanza.

Morto a 27 anni in Inghilterra: è stato investito da un’auto della polizia non contrassegnata

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 aprile, Arthur Hoelscher-Ermet è stato investito da un’auto della polizia non contrassegnata.

Subito dopo, è stato ammanettato dai militari.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, Hoelscher-Ermet, 27 anni, aveva riportato gravi ferite dopo essere stato investito dal veicolo. Nonostante il giovane uomo giacesse sanguinante sull’asfalto e apparisse palesemente agonizzante a causa del dolore provato, gli ufficiali si sono scagliati contro il 27enne che lo hanno ammanettato. Le condizioni del giovane, tuttavia, si sono rapidamente fatte sempre più critiche decretandone la morte.

L’episodio si è consumato a Peacehaven, nell’East Sussex, in Inghilterra.

La rabbia dei testimoni e l’indagine dell’IOPC

A quanto si apprende, Arthur Hoelscher-Ermet è stato inseguito dalla polizia in quanto sospettato di non essere in possesso di assicurazione. In considerazione di quanto raccontato dai testimoni, pare che i poliziotti abbiano iniziato a praticare la rianimazione cardiopolmonare solo quando il 27enne era ormai già deceduto.

Sconvolti da quanto accaduto, i presenti hanno cominciato a inveire contro gli esponenti delle forze dell’ordine, accusati di aver ucciso il ragazzo.

Su Facebook, il fratello di Arthur Hoelscher-Ermet, Karl, ha scritto: “Stai tranquillo lassù. Adesso puoi prenderti cura della mamma e assicurati di darle un grande abbraccio da parte mia”.

L’incidente è attualmente materia d’indagine da parte dell’Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC). A questo proposito, il sovrintendente ha dichiarato: “Questo è un tragico incidente e stiamo sostenendo pienamente l’indagine IOPC. Vogliamo ringraziare i conducenti e i residenti per la loro pazienza mentre la A259 South Coast Road è stata chiusa”.